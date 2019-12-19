Спортивную элиту Надымского района пополнили новые имена

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-19T10:28:12+03:00

35 человек были отмечены за победы и вклад в развитие спорта и физкультуры

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В Надыме состоялась торжественная церемония награждения «Спортивной элиты». На этом ежегодном мероприятии чествуют тех, кто внес существенный вклад в развитие физической культуры и спорта и добился в уходящем году высоких спортивных показателей.

Среди 35 награжденных - тренерский состав, спортсмены, ветераны спорта, социальные партнеры и специалисты различных направлений в области физкультуры и спорта.

На торжественной церемонии одиннадцать надымчан получили знаки отличия и удостоверения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает администрация Надымского района.

Глава района Леонид Дяченко вручил награды тем, кто пополнил Книгу спортивной элиты, кого назвали победителями в различных номинациях. Обратившись к собравшимся, он отметил, что в последние годы район становится по-настоящему спортивным, а здоровый образ жизни - нормой для надымчан всех возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU