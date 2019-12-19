В Югре развивают первичную медико-санитарную помощь

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-19T10:11:50+03:00

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Усилиями правительства Югры, окружного департамента здравоохранения в регионе удалось сохранить все фельдшерско-акушерские пункты и участковые больницы. Кроме того, в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» на дальнейшее развитие системы фельдшерско-акушерских пунктов в Югре направлено 1909,5 тысяч рублей. Об этом рассказал главный врач окружного Центра профессиональной патологии, депутат парламента Югры Николай Ташланов.

- На территории региона выстроена структура работы по оказанию первичной медико-санитарной помощи, отлажена маршрутизация пациента из любой точки автономного округа для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в профильных центрах, - сообщил он.

Что касается дефицита квалифицированных медицинских кадров в сельской местности и небольших городах, то в Югре эту острую проблему, которая ощущается практически во всех субъектах Федерации, решают с помощью федеральных программ «Земской доктор» и «Земской фельдшер». В Югре активно работают в данном направлении. С 2012 по 2018 годы в автономный округ удалось привлечь 391 врача и 41 фельдшера, а в 2019 году еще 28 медиков стали участниками этих программ.

В целом, в сфере здравоохранения Югры на начало 2019 года трудилось порядка 51,5 тысяч человек, из них более 8,4 тысяч врачей и свыше 21,8 тысяч средних медицинских работников. Обеспеченность врачами составляла 51,0 на 10 тысяч населения, специалистами со средним медицинским образованием – 131,1 на 10 тысяч населения.