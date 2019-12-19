2019-12-19T10:09:22+03:00
Общество

Школьники Ямала отправили в Иорданию книги для сверстников

Ноябряне для своих зарубежных друзей сделали подборку современной художественной литературы
Анна Полякова
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Школьники из Ямала отправили в Иорданию книги для сверстников Фото: пресс-служба конкурса юных чтецов "Живая классика"Школьники из Ямала отправили в Иорданию книги для сверстников Фото: пресс-служба конкурса юных чтецов "Живая классика"
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Ямальские участники международного проекта «Живая классика» сделали новогодний подарок для своих сверстников из Иордании. Школьники решили отправить посылку с книгами современных авторов. Ребята отправили также и открытки с добрыми пожеланиями. Они надеются, что это начало большой дружбы между их городами.

Фото: пресс-служба конкурса юных чтецов "Живая классика"

Фото: пресс-служба конкурса юных чтецов "Живая классика"

В ходе телемоста, который проходил между учащимися города Ноябрьска и Ирбид (Иордания) выяснилось, что русскоговорящим школьникам в Ирбиде трудно найти интересную подростковую литературу.

Сверстники обсудили увлечения друг друга, после этого юные ноябряне сделали для своих зарубежных друзей подборку современной художественной литературы.

Фото: пресс-служба конкурса юных чтецов "Живая классика"

Фото: пресс-служба конкурса юных чтецов "Живая классика"

Как рассказала пресс-секретарь конкурса юных чтецов Марина Аверина, «Живая классика» запустила год назад серию международных телемостов для участников из регионов и других стран. В декабре к этому движению присоединились и школьники из ЯНАО.

Подростки рассказали об уникальности своего региона и достопримечательных местах родного города Ноябрьска, который в следующем году отметит 45-летний юбилей. Чтобы зарубежным друзьям было проще проникнуться самобытной культурой народов севера, ямальские подростки специально нарядились в национальную одежду и даже соорудили чум. Также школьники Ноябрьска сняли и смонтировали фильм о себе и городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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