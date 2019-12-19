В Новом Уренгое разыскивают мужчину, приобщившего подростков к наркотикам
В Новом Уренгое 27-летнего мужчину подозревают в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков.
По данным следствия, в октябре 2019 года местный житель подсадил на наркотики подростков. Мужчина имел при себе запрещенные вещества и в компании, где среди совершеннолетних находились также две 15-летние девушки, уговорил их употребить наркотики. От правоохранителей подозреваемый скрылся.
Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить местонахождение подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU