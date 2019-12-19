В Новом Уренгое разыскивают мужчину, приобщившего подростков к наркотикам

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-19T09:21:47+03:00

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В Новом Уренгое 27-летнего мужчину подозревают в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков.

По данным следствия, в октябре 2019 года местный житель подсадил на наркотики подростков. Мужчина имел при себе запрещенные вещества и в компании, где среди совершеннолетних находились также две 15-летние девушки, уговорил их употребить наркотики. От правоохранителей подозреваемый скрылся.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить местонахождение подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU