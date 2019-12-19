Многодетные семьи Ноябрьска получили наделы в Заводоуковске

СЕГОДНЯ 08:45 2019-12-19T08:46:13+03:00

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Благодаря трехсторонней программе «Сотрудничество» юг Тюменской области стал ямальцам ближе. В Заводоуковске выделяют земельные участки многодетным семьям. В 2019 году наделы получили 45 таких семей из Ноябрьска.

В департаменте имущественных отношений администрации города 18 декабря состоялось заседание комиссии, на котором было принято решение о предоставлении еще двум многодетным семьям земельных участков в Заводоуковске, сообщили в мэрии Ноябрьска.

Земля под индивидуальное жилое строительство, размер которой до 10 соток, предоставляется в собственность бесплатно.

Добавим, в 2018 году в рамках программы «Сотрудничество» обладателями земли на юге области стали 26 ноябрьских семей.

ИСТОЧНИК KP.RU