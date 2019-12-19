В новоуренгойском Коротчаево завершают обустраивать дорожное освещение

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-19T08:17:46+03:00

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В микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя завершаются работы по устройству наружного освещения.

Напомним, зимой 2018 года во время прямой линии к главе региона Дмитрию Артюхову обратилась местная жительница, которая в видеовопросе продемонстрировала полное отсутствие освещения. Губернатор ответил, что ремонт трассы Коротчаево-Новый Уренгой начнётся как раз с указанных улиц и пообещал жителям капитальные изменения.

Как пояснил начальник Новоуренгойского филиала ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства» Виктор Бочкарев, на Шоссейной установлены опоры – 130 штук, сейчас идёт монтаж светильников. На улице Ямсовейской устанавливают фундаменты. Завершение работ по госконтракту запланировано на 2020 год. К этому времени здесь обустроят и тротуары, остановочные площадки и автобусные павильоны. В рамках капремонта на Ямсовейской в течение двух лет полностью заменят дорожное покрытие на протяжении двух километров.

Что касается реконструкции дороги Коротчаево-Новый Уренгой, в 2019 году дорожники отремонтировали участок протяженностью почти семь километров. Основные работы запланированы на 2020 год: предстоит привести в нормативное состояние еще 28 километров. Продолжится работа по реконструкции старых мостов и строительству новых, монтажу наружного освещения. Работы по реконструкции рассчитаны до 2021 года, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU