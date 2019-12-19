В Ноябрьске открылся единственный на Ямале ледодром

СЕГОДНЯ 06:24 2019-12-19T06:24:53+03:00

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Ледяная стена высотой в 12 метров в этом году выросла в Ноябрьске возле Дворца Молодёжи. В прошлом году ледодром был установлен в поселке МК-15, а теперь он стал ещё доступнее. Аттракцион работает в Ноябрьске уже второй год и вызывает неподдельный интерес и взрослых, и детей.

Фото: Администрация Ноябрьска

Конструкция обтянута специальной прочной тканью – дарнитом, на нее наморожен надежный слой льда. Первые мастер-классы для всех желающих покорить ледяную стену начнутся 21 и 23 декабря с 11 часов. Занятия будут проводить опытные инструкторы. Попробовать свои силы и взобраться на 12 метровую высоту разрешат тем, кому уже исполнилось 10 лет, сообщили в администрации города.

Специалисты рекомендуют сначала потренироваться на малом скалодроме, который расположен в здании Дворца Молодёжи. Если же сомнений в своих силах нет, то здесь готовы предоставить все необходимое оборудование: фифы, кошки, страховочную экипировку, могут выдать даже тёплую одежду. Экстремальный аттракцион будет работать всю зиму, до потепления.

ИСТОЧНИК KP.RU