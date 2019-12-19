Погода на Ямале 19 декабря: повсеместно пройдет небольшой снег
В четверг, 19 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 15 градусов, пасмурно, весь день будет идти снег. Ветер юго-восточный 2 м/с.
В Ноябрьске -12 градусов, пасмурно, вечером пройдет кратковременный снег. Ветер юго-восточный 4 м/с.
В Новом Уренгое -13 градусов, пасмурно, днем пройдет снег. Ветер юго-восточный 6 м/с.
В Надыме -11 градусов, пасмурно, снег будет идти почти весь день. Южный ветер 6 м/с.
В Губкинском - 11 градусов, пасмурно и снежно. Ветер юго-восточный 5 м/с.
В Тарко-Сале - 12 градусов, пасмурно. Небольшой снег ожидается во второй половине дня. Ветер юго-восточный 4 м/с.
В Муравленко -12 градусов, пасмурно, периодически - снег. Ветер юго-восточный 4 м/с.
В Лабытнанги -14 градусов, пасмурно, снег не прекратится в течение дня. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU