2019-12-18T17:51:34+03:00
Экономика

Популяция муксуна выйдет из «депрессивного состояния»

Вернуть ценную рыбу в промысел планируют к 2025 году
Анна Полякова
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Популяция муксуна выйдет из депрессивного состояния Фото: правительство ЯНАОПопуляция муксуна выйдет из депрессивного состояния Фото: правительство ЯНАО
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К 2030 году обскую популяцию муксуна планируют вывести из «депрессивного состояния». Об этом заявил директор окружного департамента агропромышленного комплекса Виктор Югай в ходе на заседании рыбохозяйственного совета, который состоялся сегодня, 18 декабря.

- Работа по искусственному воспроизводству направлена на восполнение запасов сиговых видов рыб в водоемах округа. От качества этой работы сегодня зависит будущее промышленного рыболовства. Эти меры при комплексном подходе, в том числе организации должного уровня охраны, позволят создать возможность возвращения муксуна в промысел, – резюмировал Виктор Югай.

Директор департамента, что в 2019 году Ямал инициировал важные изменения в федеральное законодательство, которые позволят значительно повысить эффективность работы по искусственному воспроизводству ценных видов рыб.

Кроме того, по инициативе Ямала Росрыболовство закрепило требования к рыбоводным предприятиям, чтобы исключить из работы по искусственному воспроизводству организации, не обладающие достаточной производственной базой.

Также с учетом предложений округа подготовлены изменения в федеральную методику, в соответствии с которой подрощенная молодь рыб выпускается в водоёмы. Соответствующий проект приказа Минсельхоза сейчас находится на стадии общественного обсуждения, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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