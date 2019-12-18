2019-12-18T16:04:16+03:00
Происшествия

В Салехарде задержали подозреваемого в разбойном нападении

Рецидивист, выбивший деньги и телефон у знакомого, признался в преступлении
Анна Полякова
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В Салехарде задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападенииВ Салехарде задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападенииФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде рецидивист с битой напал на своего знакомого. Сообщение о разбойном нападении поступило в дежурную часть 14 декабря.

В ходе проверки выяснилось, что это произошло ночью в квартире жертвы. Оказалось, что знакомый хозяина устроил на почве личных неприязненных отношений разборки. Вооружившись деревянной битой, он напал на мужчину, избил его, после похитил деньги и мобильный телефон.

Через три дня после происшествия полицейские при поддержке отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД России по ЯНАО задержали ранее судимого 36-летнего подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленник сознался в содеянном, его заключили под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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