2019-12-18T15:45:22+03:00
Экономика

На Ямале для самозанятых граждан будут действовать новые налоговые условия

Это позволит легально вести бизнес и иметь доход от подработок
Анна Полякова
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На Ямале для самозанятых граждан начнут действовать новые налоговые условия Фото: yanao.ruНа Ямале для самозанятых граждан начнут действовать новые налоговые условия Фото: yanao.ru
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На Ямале с первого января 2020 года вводится специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) для самозанятых граждан. Ямало-Ненецкий автономный округ присоединяется к масштабному эксперименту, в котором принимают участие 23 субъекта Российской Федерации.

С начала года физические лица и ИП, которые перейдут на новый специальный налоговый режим, смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4 или 6%. Это позволит легально вести бизнес и иметь доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

Как отметила директор департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева, идея нового налогового режима не в том, чтобы собирать много налогов, а в том, чтобы позволить самозанятым сразу начинать бизнес легально и прозрачно.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, регистрация в качестве самозанятого позволит получать налоговый вычет в сумме 10 тысяч рублей, не уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование, а также совмещать предпринимательскую деятельность с работой по трудовому договору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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