Юные предприниматели Надыма получили в подарок поездку в Сколково

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-18T15:05:24+03:00

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Надымские школьники приняли участие в образовательных мероприятиях окружной Школы юного предпринимателя. Более 1400 ребят со всего Ямала проходили тестирование, учились теоретическим основам предпринимательской деятельности, а после на практике закрепляли свои знания. Школьники продумывали идею, разрабатывали и защищали бизнес-планы, участвовали в экономической игре «Время-деньги».

Только десять человек прошли все этапы Школы юного предпринимателя и получил наивысшую оценку экспертов. Среди победителей – две ученицы из девятой школы Надыма: Диана Авдалян, которая представляла проект «Шаром покати», и Анастасия Свежова с проектом «Movere».

На днях надымские школьницы в составе делегации от Ямала оправятся в Москву, где станут гостями уникального технополиса «Сколково». Таким подарком в канун Нового года девочек наградили за победу в Школе юного предпринимателя, сообщает департамент образования Надымского района.

ИСТОЧНИК KP.RU