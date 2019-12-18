2019-12-18T14:54:52+03:00
Происшествия

Молодого новоуренгойца подозревают в изнасиловании девочки

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления
Анна Полякова
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Молодого новоуренгойца подозревают в изнасиловании девочки Фото: pixabay.comМолодого новоуренгойца подозревают в изнасиловании девочки Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое на 18-летнего местного жителя завели уголовное дело об изнасиловании девочки. СУ СКР по ЯНАО сообщает, что в ноябре 2019 года юноша познакомился с ней на улице. Он прекрасно знал, что новая подруга еще слишком юна для интимных отношений. Тем не менее, его это не остановило.

Юноша задержан. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Сколько лет его жертве не уточняется, однако известно, что девочке нет еще 14. В результате преступных действий нарушено нормальное физическое и психологическое ее развитие. В отношении потерпевшей проводятся реабилитационные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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