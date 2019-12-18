2019-12-18T14:39:30+03:00
Общество

Парк техники «Ямалспаса» пополнился новыми внедорожниками

Новые машины будут дислоцироваться в Ноябрьске, Тарко-Сале, Тазовском и Яр-Сале
Анна Полякова
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Парк техники «Ямалспаса» пополнился новыми внедорожниками Фото: yanao.ruПарк техники «Ямалспаса» пополнился новыми внедорожниками Фото: yanao.ru
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В помощь спасателям Ямала пришли новые внедорожники. ГКУ "Ямалспас" получил четыре автомобиля «ТРЭКОЛ». Новые машины будут дислоцироваться в Ноябрьске, Тарко-Сале, Тазовском и Яр-Сале. В планах департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО усилить и другие районы Ямала снегоболотоходной техникой.

Внедорожники предназначены для проведения аварийно-спасательных работ, а также доставки к месту проведения этих работ специалистов и необходимого оборудования. Зимой технику планируется использовать в поисково-спасательной деятельности, в том числе на автозимниках, летом – для тушения природных пожаров вблизи населённых пунктов.

- Всего техники в 2019 году куплено двенадцать единиц, в том числе три беспилотных летательных аппарата, в 2020 году планируется купить четырнадцать единиц техники, из них три моторных подогревателя, три транспортных средства, три плавсредства, четыре снегохода и один погрузчик, – отметил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин.

Спецтхникаприобретается в рамках госпрограммы ЯНАО «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 - 2021 годы», уточнили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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