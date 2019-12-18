2019-12-18T14:25:24+03:00
Общество

Власти Ноябрьска опасаются за здоровье детей и целостность горок

Администрация опубликовала обращение к горожанам
Анна Полякова
Поделиться:
Власти Ноябрьска опасаются за здоровье детей и целостность горок Фото: Администрация НоябрьскаВласти Ноябрьска опасаются за здоровье детей и целостность горок Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

В Ноябрьске на территории городского парка обустроили множество аттракционов, которые рассчитаны на детей разного возраст. И дошколенок, и подросток найдет себе развлечение по вкусу. Скоро первых посетителей примет ледовый городок на аллее-бульваре, большой новогодний праздник пройдет на центральной аллее уже 21 декабря в 15.00. Здесь для зимних забав юных ноябрян предусмотрено много необычных горок и других интересных аттракционов.

Традиционно в преддверии каникул к родителям обратились представители служб профилактики. Они напомнили, что для каждого развлечения существуют ограничения по возрасту. Необходимая информация указана на специальных табличках. Рекомендации помогут в том случае, если у родителей есть сомнения, пускать ли ребенка на тот или иной аттракцион. Горожан просят усилить контроль и внимательнее относиться к безопасности детей во время прогулок на игровых площадках Ноябрьска.

- Не будем забывать, что ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на родителях. Особая бдительность требуется во время прогулки с малышами, но не стоит оставлять без присмотра и детей постарше, - подчеркивает главный специалист КДН администрации Ноябрьска, общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО Марсель Сафиуллин.

К слову, для обеспечения общественной безопасности на территории парка установлены 34 камеры, все желающие могут посмотреть трансляцию на официальном сайте администрации. Традиционно во время проведения всех городских мероприятий охрану порядка здесь будут обеспечивать полицейские, дружинники и казаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде задержали подозреваемого в разбойном нападении
На Ямале для самозанятых граждан будут действовать новые налоговые условия
Юные предприниматели Надыма получили в подарок поездку в Сколково
Молодого новоуренгойца подозревают в изнасиловании девочки
Парк техники «Ямалспаса» пополнился новыми внедорожниками
Власти Ноябрьска опасаются за здоровье детей и целостность горок
В Салехарде составят рейтинг управляющих компаний
На Ямале рыболовы и охотники создали свою ассоциацию
На Ямале за неделю ОРВИ заболели больше пяти тысяч человек
Новый детский сад в Когалыме разгрузит очередность детей от полутора до трех лет
Суд поверил надымчанке, забывшей фамилию мужа
В школах Югры со следующего года начнут открываться «Точки роста»
Югорские школьники развивают навыки в научно-технической и инновационной сферах
Бассейны Ямала теперь можно посещать без медицинских справок
Глава Ноябрьска раздал поручения, чтобы разобраться с проблемами вынгапуровцев
Акушерский корпус Тарко-Салинской ЦРБ оборудовали для инвалидов
В Уренгое отделение полиции переехало в новое здание
Жители Салехарда под руководством мастера слепят снеговиков
Самым активным надымским добровольцам вручили карты волонтера
На юбилейные мероприятия в 2020 году Ямал потратит почти 100 миллионов рублей
ВТБ планирует выдать 100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки
Прибрежный парк Тарко-Сале взяли под круглосуточное видеонаблюдение
В Ноябрьск приехал Белый Мишка, чтобы зажечь главную елку города
В Белоярске сани проехались по прохожим
Госкомиссия по вопросам Арктики обсудила систему преференций для инвесторов
Детсады в Губкинском строят с опережением графика
Погода на Ямале 18 декабря: существенно похолодает
Бренд Югры: одежда от молодежного стартап-проекта поможет продвигать регион