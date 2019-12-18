Власти Ноябрьска опасаются за здоровье детей и целостность горок

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-18T14:25:24+03:00

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В Ноябрьске на территории городского парка обустроили множество аттракционов, которые рассчитаны на детей разного возраст. И дошколенок, и подросток найдет себе развлечение по вкусу. Скоро первых посетителей примет ледовый городок на аллее-бульваре, большой новогодний праздник пройдет на центральной аллее уже 21 декабря в 15.00. Здесь для зимних забав юных ноябрян предусмотрено много необычных горок и других интересных аттракционов.

Традиционно в преддверии каникул к родителям обратились представители служб профилактики. Они напомнили, что для каждого развлечения существуют ограничения по возрасту. Необходимая информация указана на специальных табличках. Рекомендации помогут в том случае, если у родителей есть сомнения, пускать ли ребенка на тот или иной аттракцион. Горожан просят усилить контроль и внимательнее относиться к безопасности детей во время прогулок на игровых площадках Ноябрьска.

- Не будем забывать, что ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на родителях. Особая бдительность требуется во время прогулки с малышами, но не стоит оставлять без присмотра и детей постарше, - подчеркивает главный специалист КДН администрации Ноябрьска, общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО Марсель Сафиуллин.

К слову, для обеспечения общественной безопасности на территории парка установлены 34 камеры, все желающие могут посмотреть трансляцию на официальном сайте администрации. Традиционно во время проведения всех городских мероприятий охрану порядка здесь будут обеспечивать полицейские, дружинники и казаки.

ИСТОЧНИК KP.RU