В Салехарде составят рейтинг управляющих компаний

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-18T14:00:53+03:00

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Администрация Салехарда запустила рейтинг управляющих компаний. Теперь жители сами определяют, какие обслуживающие организации достойны поддержки со стороны власти города.

Местные жители могут выразить свое мнение о своей управляющей компании до 18 января. Для этого необходимо зайти на официальный сайт администрации ямальской столицы и ответить на 10 простых вопросов. Среди них будет, например, оценка качества очистки дворовой территории от снега или работы дворника. Горожан спросят, вовремя ли красят полы в подъезде, предоставляет ли УК отчет.

По его результатам будет сформирован итоговый рейтинг. На позицию УК также будет влиять количество обслуживаемых деревянных домов и наличие задолженности перед поставщиками коммунальных услуг.

Результаты рейтинга скажутся на распределение домов между обслуживающими организациями. Компании недобросовестно выполняющие свои обязательства не смогут рассчитывать на новые объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU