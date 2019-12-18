СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-18T13:44:47+03:00

На Ямале рыболовы и охотники создали свою ассоциацию Фото: pixabay.com

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На Ямале создали некоммерческую автономную организацию «Ассоциация рыболовов и охотников ЯНАО». Такое решение приняли участники заседания рыбаков, охотников, представителей рыболовных общин, крестьянско-фермерских хозяйств и других малых форм хозяйствования, которое прошло в Салехарде.

Здесь же избрали председателя. Им стал Тимур Акчурин, исполнительный директор Союза оленеводов Ямала. Он обозначил цели и задачи ассоциации. По его словам, работа НКО будет направлена на объединение усилий в решении социально-экономических и производственных проблем в рыболовстве, сохранении традиционного уклада жизни рыбаков и охотников, их культуры

Председатель ассоциации также он подчеркнул, что общественники будут помогать сберегать рыбные и охотничьи ресурсы, следить за их рациональным использованием, содействовать охране природы.

Как сообщала «Комсомольская правда – Ямал», ранее Тимур Акчурин предложил учредить на Ямале День фронтового оленя, тем самым увековечить память о подвиге благородного животного в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU