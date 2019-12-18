СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-18T13:16:39+03:00

На Ямале за неделю ОРВИ заболели больше пяти тысяч человек Фото: Ольга Крыльцова

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В медучреждения Ямала с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция за неделю обратилось 5424 человека. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 22,9% и составил 100,2 случаев на 10 тысяч населения.

За это время госпитализирован 121 человек. Больше всего среди заболевших малышей до двух лет. Вирусов гриппа обнаружено не было. С диагнозом внебольничная пневмония обратилось 143 человека. Наибольшее количество заболевших в возрастной группе 18-39 лет - 35 случаев.

В предэпидемический сезон 2019-2020гг. среди населения округа запланировано привить против гриппа 241231 человека, вакцинировано против гриппа 249 716 человек. Это значит, что привито 46,1% жителей региона.

Напоминаем, что получить бесплатную вакцинацию против гриппа можно во всех лечебных учреждениях округа.

- Иммунизация против гриппа позволяет существенно снизить риск осложнений и тяжелого течения гриппа и внебольничных пневмоний, а также препятствует распространению гриппа среди близких и коллег, - отмечают в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU