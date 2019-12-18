2019-12-18T13:02:41+03:00
Общество

Новый детский сад в Когалыме разгрузит очередность детей от полутора до трех лет

Дошкольное учреждение откроет двери в начале 2021 года
Лидия Шумкова
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На днях строящийся объект посетил депутат окружного парламента Андрей Ковальский. Фото dumahmao.ruНа днях строящийся объект посетил депутат окружного парламента Андрей Ковальский. Фото dumahmao.ru
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В 8 микрорайоне Когалыма продолжается возведение детского сада на 320 мест. Он позволит обеспечить местами детей от полутора до трех лет, проживающих в 7 и 8 микрорайонах города. Учреждение планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2020 года, а в 2021 году оно примет первых воспитанников. На строительство детского сада в 2020 году предусмотрено 323,7 миллионов рублей из федерального, окружного и местного бюджетов. Напомним, строительство детского сада началось в июне этого года.

На сегодняшний день на объекте закончены работы по устройству фундамента и опорных конструкций, идет устройство монолита.

- Наша задача – довести объект до момента сдачи в эксплуатацию. Строительные работы должны быть выполнены качественно и в заявленные сроки, – подчеркнул депутат окружного парламента Андрей Ковальский, посетивший на днях строящийся объект.

Возведение объекта начато в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Образование» в Югре. Как ранее сообщали в управлении капитального строительства администрации Когалыма, в трехэтажном здании предусмотрено 16 групп, в том числе три ясельные, восемь групп для воспитанников 3-4 лет и пять групповых помещений для воспитанников 5-7 лет. Также в планировке детского сада предусмотрены два бассейна, гимнастический, тренажерный, музыкальный и универсальный залы; медицинский блок; помещение эстетического развития; административно-хозяйственные, служебно-бытовые помещения; прачечная; пищеблок. На территории оборудуют просторные веранды, уютные беседки и игровые модули, соответствующие возрасту детей каждой группы.

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