Суд поверил надымчанке, забывшей фамилию мужа

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-18T12:35:31+03:00

Год продлился брак по расчету северянки с иностранцем

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Брак надымчанки и иностранца, фамилию которого женщина забыла, после судебных тяжб признали фиктивным.

В октябре 2018 года гражданин Республики Азербайджан предложил своей знакомой россиянке заключить с ним фиктивный брак, чтобы получить разрешение на временное проживание, а после стать гражданином Российской Федерации. Женщина согласилась на заключение брака, при этом после его регистрации они вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, создать семью даже не планировали.

По закону брак без намерения создать семью является недействительным, поэтому прокурор обратился в суд с исковым заявлением, чтобы аннулировать записи акта гражданского состояния.

Во время судебного заседания жена не смогла назвать фамилию, дату рождения и номер телефона своего супруга. Тем не менее, Надымский городской суд встал на ее сторону и отказал в удовлетворении заявленных прокурором требований, объяснив это недоказанностью фиктивного характера брачно-семейных отношений.

Судебное решение было прокурор обжаловал в суде апелляционной инстанции, который отменил незаконное предыдущее решение суда. Женщина не согласилась с этим выводом и пыталась обжаловать его, но безрезультатно.

Вступившее в законную силу судебное постановление будет направлено в органы ЗАГС и миграционную службу для принятия соответствующих мер, поскольку в декабре 2018 года иностранец все же получил разрешение на временное проживание в РФ, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU