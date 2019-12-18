2019-12-18T12:31:51+03:00
Общество

В школах Югры со следующего года начнут открываться «Точки роста»

Сеть образовательных центров даст учащимся равные возможности в обучении
Лидия Шумкова
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«Точки роста» откроются в 15 городах и поселках Югры«Точки роста» откроются в 15 городах и поселках ЮгрыФото: Лидия Шумкова
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Качество и возможности образования учащихся школ в небольших населенных пунктах необходимо повышать до уровня учреждений в крупных городах. Для этого в Югре с 2020 года начнут открываться так называемые «Точки роста». Их деятельность будет направлена на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся.

Как рассказали в окружном департаменте образования и молодежной политики, «Точки роста» откроются в 15 городах и поселках Югры. Школьники смогут обучаться там информатике, ОБЖ, технологии по обновленным программам. Также в «Точках роста» можно будет освоить роботехнику, научиться печати на 3D-принтере, изучить правила безопасного пользования интернетом, заниматься исследованиями. В каждом центре — не менее четырех педагогов, они проходят курсы повышения квалификации.

- «Точка роста» откроется у нас в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Появятся центры в сельских местностях и малых городах до 50 тысяч, удаленных от высших учебных заведений. Всего в 15 муниципальных образованиях до 2024 года будет открыта 81 «Точка роста», - прокомментировала Ирина Лашина, начальник Управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Югры.

В следующем году в регионе будет создан 41 такой центр, в 2021 — еще 40.

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