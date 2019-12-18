Югорские школьники развивают навыки в научно-технической и инновационной сферах

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-18T12:17:24+03:00

В этом году продолжают работу детские технопарки «Кванториум». Фото из группы "Детский технопарк "Кванториум" | ХМАО-Югра" в ВК

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В Югре реализуется комплекс мер по развитию научно-технического направления в дополнительном образовании детей и совершенствованию материально-технической базы организаций в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». По информации окружного департамента образования и молодежной политики, доля от общего количества детей, охваченных дополнительным образованием, увеличилась с 6,7% в 2015 году до почти 19% в 2019 году.

Так, например, в этом году продолжают работу детские технопарки «Кванториум». Они открыты в Нефтеюганске, Радужном, Сургуте, Ханты-Мансийске и Югорске и охватывают 14,5 тысяч детей. Причем 2500 школьников посещают площадки на регулярной основе и включены в работу муниципальных и региональных команд, которые принимают участие в соревнованиях регионального, а также федерального уровней.

В то же время в 72 общеобразовательных организациях действуют школьные технопарки. Там дети могут работать с целым набором оборудования – эко-дом, электронные лаборатории физики, химии, биологии, лего-конструирование, компьютеры, интерактивные доски, мультимедийное оборудование и многофункциональные устройства.

В Югре также запущена региональная модель создания детских научных клубов «Фабрика миров». Она направлена на развитие навыков изобретательской деятельности, компетенций проектной и научно-исследовательской деятельности детей в возрасте от 7 до 17 лет. В реализации проекта участвуют 75 образовательных организаций, 5100 обучающихся и 157 педагогов.

С 2019 года в округе реализуется открытая региональная программа дополнительного образования «Бизнес Цифра», направленная на развитие компетенций предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий. Рассчитана она на школьников 14-16 лет, ориентированных на развитие творческого мышления и способных генерировать новые идеи в сфере применения информационных технологий.