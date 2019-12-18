2019-12-18T11:45:42+03:00
Общество

Глава Ноябрьска раздал поручения, чтобы разобраться с проблемами вынгапуровцев

О запланированной встрече с жителями микрорайона Алексей Романов сообщил еще в ноябре
Анна Полякова
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Глава Ноябрьска раздал поручения, чтобы разобраться с проблемами вынгапуровцев Фото: Администрация НоябрьскаГлава Ноябрьска раздал поручения, чтобы разобраться с проблемами вынгапуровцев Фото: Администрация Ноябрьска
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Глава Ноябрьска Алексей Романов дал неделю своему заместителю, чтобы разобраться с жалобами жителей Вынгапуровского на начисления в расчетных листах по квартирной плате.

Мэр с жителями микрорайона, о запланированном разговоре он сообщил заранее еще во время своего прямого эфира в Инстаграм в ноябре. Общение, которое состоялось накануне, длилось чуть более часа, но за это время успели обсудить самые наболевшие вопросы.

Одной из первых была затронута тема ремонта дорог. Так, жителей отдаленного микрорайона не устраивает состояние проезда к автозаправочной станции.

- Дорога будет отремонтирована, средства в бюджете на 2020 год предусмотрены, - ответил Алексей Романов. Многие жители сетовали на начисления по квартирной плате.

Глава поручил заместителю главы Администрации Сергею Силуянову и специалистам МУП «Вынгапуровский тепловодоканал» за неделю разобраться в этой ситуации. Кроме того, по распоряжению Алексей Романова с января 2020 года в микрорайоне будет работать специалист ЕРИЦ, что решит очень многие вопросы вынгапуровцев.

Говорили и о транспортном сообщении между микрорайоном и городом. Уже с нового года на маршруте № 52 «Ноябрьск-Вынгапуровский- Ноябрьск» появится новый автобус – что создаст горожанам в максимально комфортные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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