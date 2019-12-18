Акушерский корпус Тарко-Салинской ЦРБ оборудовали для инвалидов

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-18T11:04:24+03:00

Здесь есть тактильные направляющие на полу, таблички с азбукой Брайля, звуковые маяки

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Акушерский корпус районной больницы в Тарко-Сале вошёл в число пяти объектов здравоохранения округа, полностью оборудованных для маломобильных групп населения в 2019 году.

Он полностью соответствует требованиям доступной среды. За счёт средств окружного бюджета медучреждение оснастили всем необходимым для того, чтобы беспрепятственно его могли посещать люди с ограниченными возможностями здоровья.

На полу теперь нанесены тактильные направляющие, которые помогут без посторонней помощи отыскать выход, регистратуру или нужный кабинет. На дверях кабинетов появились таблички с азбукой Брайля, мнемосхемы и пиктограммы. На входах в отделения разместили звуковые маяки. Стационарные телефоны обеспечены усилением звука и увеличенными клавишами.

Снаружи и внутри здания появилось шесть информационных светодиодных бегущих строк, при входах – противоскользящее покрытие. С наступлением тепла в дополнение к этому установят противоскользящие полосы и уголки на ступенях крылец здания.

Широкими дверными проёмами, просторными лифтами, санузлом для маломобильных граждан, а также пандусом при входе акушерский пункт был оснащён изначально.

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ИСТОЧНИК KP.RU