2019-12-18T10:45:09+03:00
Общество

В Уренгое отделение полиции переехало в новое здание

Правоохранители убедились, что соблюдены все требования антитеррористической защищенности
Анна Полякова
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В Уренгое отделение полиции переехало в новое здание Фото: 89.мвд.рфВ Уренгое отделение полиции переехало в новое здание Фото: 89.мвд.рф
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В поселке Уренгой Пуровского района состоялось торжественное открытие нового административного здания отделения полиции. Здесь созданы все необходимые условия для комфортного несения службы полицейскими, улучшены условия приема граждан, обращающихся в полицию за помощью и для получения государственных услуг.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника УМВД России по ЯНАО Валерий Яниев, глава Пуровского района Андрей Нестерук, глава поселка Уренгой Олег Якимов, начальник ОМВД России по Пуровскому району подполковник полиции Нил Хвесько, личный состав районного отдела полиции.

Перерезав красную ленту, участники торжественного мероприятия осмотрели помещение отделения полиции и убедились в том, что соблюдены все требования антитеррористической защищенности, для личного состава созданы все условия для эффективной и плодотворной работы.

В здании - просторные кабинеты для сотрудников следственного подразделения, дознания, уголовного розыска, службы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, ГИБДД, отдела по вопросам миграции, дежурной части. Для служебного автотранспорта построены современные боксы, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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