Жители Салехарда под руководством мастера слепят снеговиков

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-18T10:24:27+03:00

Горожанам предлагают выбрать фигуры, которые они будут ваять

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Жители Салехарда смогут почувствовать себя скульпторами. Возможность испытать свои силы под руководством профессионала появится у каждого горожанина.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, на новогодней площадке по улице Чкалова 21 декабря в 13:30 состоится массовая лепка снеговиков. Горожанам предлагают вместе своими руками построить снежный город. Руководить возведением фигур будет мастер снежных дел.

Между тем, для начала нужно определить фигуры, которые должны появиться возле новогодней елки. Будет это снеговик, кошка, мишка, заяц, белка или мамонт придется решать самим горожанам. Для этого на официальной страничке администрации Салехарда в социальной сети «В Контакте» опубликован опрос. Три фигуры, набравшие максимальное количество голосов, станут главными образцами совместного творчества.

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ИСТОЧНИК KP.RU