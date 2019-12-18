2019-12-18T09:52:46+03:00
Общество

Самым активным надымским добровольцам вручили карты волонтера

Документ даст право на получение скидок на товары и услуги
Анна Полякова
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Самым активным надымским добровольцам вручили карты волонтера Фото: nadymregion.ruСамым активным надымским добровольцам вручили карты волонтера Фото: nadymregion.ru
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В Надыме прошел районный слет-фестиваль «Волонтерское мастерство». Лучшим добровольцам вручили «Карты волонтера».

В течение нескольких дней надымским школьником учили генерировать новые идеи, разрабатывать проекты добровольческих мероприятий, лучшие из которых были презентованы оценочной группе слета-фестиваля «Волонтерское мастерство».

С 2019 года Дом молодежи начал реализацию успешной практики «Карта волонтера», направленной на популяризацию добровольчества среди молодежи, а также системное поощрение лучших волонтеров.

Карта волонтера даст право на получение скидок на товары и услуги в тех организациях и торговых точках, которые заключили соглашение о сотрудничестве в реализации данного проекта.

В 2019 году карты были вручены добровольцу поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Владимиру Худи, добровольцу Центра помощи бездомным животным «Лучик» Елене Яковенко, волонтеру Центра медицинской профилактики Екатерине Дацкой, добровольцу Фонда поддержки гражданских инициатив «Светлые лица» Ксении Тишкиной, активному участнику молодежного общественного объединения «Доброволец» Станиславу Кулишевскому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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