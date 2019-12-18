2019-12-18T09:28:16+03:00
Общество

На юбилейные мероприятия в 2020 году Ямал потратит почти 100 миллионов рублей

С размахом отметят 75-летие Дня Победы и 90-летие Ямало-Ненецкого автономного округа
Анна Полякова
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Таркосалинская «Калинка» отправится в гастрольный тур к юбилею округа Фото: puradm.ruТаркосалинская «Калинка» отправится в гастрольный тур к юбилею округа Фото: puradm.ru
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Почти 100 миллионов рублей запланировано на проведение юбилейных мероприятий в муниципальных образованиях Ямала в 2020 году. Речь идет о торжествах по случаю 75-летия Дня Победы и 90-летия Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом рассказал директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.

Регион поддержит музейные проекты. Среди них выставка «Подвиг Севастополя» в Новом Уренгое и интерактивная выставка «Музей живых картин» в Губкинском.

К юбилею округа также пройдут гастроли ноябрьского городского театра и театра-студии «Каморка», гастрольные туры губернаторских коллективов «Ямал», «Калинка», «Сёётэй Ямал» и «Сыра-Сэв», а также ноябрьского оркестра, который выступит с артистами.

По традиции пройдет фестиваль деревянной парковой скульптуры, в следующем году его проведут в статусе международного в Новом Уренгое. Также состоятся этнофестиваль «Душа тундры» и Международный конкурс косторезного искусства «Душа Севера», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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