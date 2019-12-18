Прибрежный парк Тарко-Сале взяли под круглосуточное видеонаблюдение

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-18T09:03:48+03:00

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В Тарко-Сале организовали круглосуточное видеонаблюдение за Прибрежным парком. Для этого вдоль аллеи общей протяжённостью более 1700 м установили 17 антивандальных камер. На высокое качество изображения не влияют осадки и освещение, отметили в администрации Пуровского района.

Прибрежный парк тянется вдоль реки Пяко-Пур по улице Русской. Первую очередь нового парка открыли в сентябре в рамках программы «Комфортная городская среда». Это новая современная площадка. Здесь есть дорожка для бега, скандинавской ходьбы, езды на велосипедах и лыжероллерах, зимой она используется в качестве лыжной трассы.

В следующем году здесь полностью благоустроят зону пляжного отдыха с территорией под кафе, зонами барбекю, площадками для занятий воркаутом и другими видами спорта и досуга.

Новый парк уже стал еще одним местом притяжения горожан для занятий спортом, прогулок с семьей, встреч с друзьями и других возможностей с интересом и пользой проводить свой досуг на свежем воздухе. Чтобы защитить парк от посягательств вандалов, решено взять его под наблюдение.

Камеры интегрировали с комплексом «Безопасный город», который объединяет системы видеонаблюдения Тарко-Сале на одной платформе.

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ИСТОЧНИК KP.RU