2019-12-18T08:42:17+03:00
Общество

В Ноябрьск приехал Белый Мишка, чтобы зажечь главную елку города

Торжество состоится в городском парке 21 декабря
Анна Полякова
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В Ноябрьск приехал Белый Мишка, чтобы зажечь главную елку города Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьск приехал Белый Мишка, чтобы зажечь главную елку города Фото: Администрация Ноябрьска
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Ноябрьск 17 декабря встретил особого гостя - из Салехарда прилетел Белый Мишка. В этом году у него особая миссия. 13 декабря он зажег главную ёлку столицы Ямала. Тем самым дал старт эстафете под названием «Ямал новогодний», которую продолжат другие города и поселки округа. Символ региона – Белый Мишка отправился в путешествие.

Фото: Администрация Ноябрьска

Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске, как и других городах региона, на открытии ледового городка он раскроет секрет зажжения новогодних огней. А до этого радостного события столичный гость прогулялся по городу, покатался на автобусе, оценил обновленный городской Ноябрьск-парк, сходил в гости к дошколятам и пригласил их на большой новогодний праздник, который пройдет на центральной аллее уже 21 декабря в 15.00.

Полсотни дедов Морозов провели ревизию новогоднего оформления Ноябрьска Фото: администрация Ноябрьска

Полсотни дедов Морозов провели ревизию новогоднего оформления Ноябрьска Фото: администрация Ноябрьска

Напомним, неделю назад десант из 50 дедов Морозов высадился в Ноябрьске, чтобы провести ревизию новогоднего оформления, зажечь основные конструкции и создать атмосферу чудес и волшебства. В целом на улицах города установлено порядка 80 новогодних арт-объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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