В Белоярске сани проехались по прохожим

СЕГОДНЯ 08:21 2019-12-18T08:21:44+03:00

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В Белоярске Приуральского района на улице Набережная прохожие попали под полозья саней. ДТП случилось 17 декабря около 16 часов 30 минут.

В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии. Выяснилось, что водитель автомобиля «УАЗ» осуществлял буксировку саней. Во время движения допустил наезд полозьями на идущих по краю проезжей части на двух пешеходов. Они не заметили приближающейся угрозы, поскольку шли в попутном направлении. В результате ДТП один из прохожих госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых травмировано два человека. С начала 2019 года в 4692 зарегистрированных ДТП погибли 32 человека и 530 травмированы, в их числе 63 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU