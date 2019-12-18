2019-12-18T08:21:44+03:00
Происшествия

В Белоярске сани проехались по прохожим

Один из попавших под полозья госпитализирован
Анна Полякова
Поделиться:
В Белоярске сани проехались по прохожимВ Белоярске сани проехались по прохожимФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Белоярске Приуральского района на улице Набережная прохожие попали под полозья саней. ДТП случилось 17 декабря около 16 часов 30 минут.

В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии. Выяснилось, что водитель автомобиля «УАЗ» осуществлял буксировку саней. Во время движения допустил наезд полозьями на идущих по краю проезжей части на двух пешеходов. Они не заметили приближающейся угрозы, поскольку шли в попутном направлении. В результате ДТП один из прохожих госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых травмировано два человека. С начала 2019 года в 4692 зарегистрированных ДТП погибли 32 человека и 530 травмированы, в их числе 63 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На юбилейные мероприятия в 2020 году Ямал потратит почти 100 миллионов рублей
ВТБ планирует выдать 100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки
Прибрежный парк Тарко-Сале взяли под круглосуточное видеонаблюдение
В Ноябрьск приехал Белый Мишка, чтобы зажечь главную елку города
В Белоярске сани проехались по прохожим
Госкомиссия по вопросам Арктики обсудила систему преференций для инвесторов
Детсады в Губкинском строят с опережением графика
Погода на Ямале 18 декабря: существенно похолодает
Бренд Югры: одежда от молодежного стартап-проекта поможет продвигать регион
Молодежь Югры вносит свой вклад в достижение национальных целей
Браконьеру, наловившему в ЯНАО чира на миллионы рублей, дали условный срок
В Надыме кассир банка обнаружила фальшивые деньги
Жители Лабытнанги предпочитают фокстрот и танго
В Ноябрьске состоялся синхронный турнир «Что? Где? Когда?»
Пуровскому «дровосеку» удалось избежать уголовной ответственности
Жители Нового Уренгоя выбрали новое место для городской стелы
Больше половины салехардских детей успешно выполняют нормы ГТО
Юные ямальские певцы выступят на сцене московского Кремля
В Салехарде водитель без прав спровоцировал ДТП с пострадавшими
Пермячка в командировке в Ноябрьске продавала «синтетику»
На Ямале начали проверку после учений с раздетыми школьниками на морозе
В Салехарде обсуждают вопросы этноконфессиональной политики
В «Ноябрьск парке» модернизировали сеть видеонаблюдения
Мошенник продал надымчанину виртуальный двигатель для снегохода
Уренгойский тяжелоатлет установил рекорд Ямала
В Салехарде Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости к ветеранам
В Мужах заработал новый комплекс по заготовке оленины
В ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадали три человека
В Ноябрьске на дне колодца обнаружили мертвую женщину