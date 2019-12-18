Госкомиссия по вопросам Арктики обсудила систему преференций для инвесторов

СЕГОДНЯ 07:24 2019-12-18T07:24:26+03:00

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В Мурманске 17 декабря состоялось заседание президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера Юрия Трутнева. На заседании обсудили систему преференций для инвесторов. Льготы будут предусмотрены для пяти групп проектов в Арктике: производство СПГ и газохимии, разработка новых нефтяных месторождений, проекты на континентальном шельфе, добыча твердых полезных ископаемых и проекты малого и среднего бизнеса. Законопроект планируется внести в Госдуму в начале 2020 года.

Как отметил во время заседания губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, главное, что сейчас закладывается в федеральное законодательство - новые нормы для газохимической промышленности. Для Ямала это очень перспективная тема. Глава региона выразил уверенность в том, что новые налоговые возможности позволят начать реализацию очень крупных проектов в ЯНАО.

- Это существенные инвестиции, а самое главное - новые высокооплачиваемые рабочие места. Надеемся, что в следующем году будет принят необходимый комплекс мер поддержки, и мы перейдём к практической стадии реализации проектов, - сказал Артюхов.

Участие в заседании приняли также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель гендиректора - директор дирекции Северного морского пути «Росатома» Вячеслав Рукша, главы арктических регионов, представители промышленных предприятий. Участники обсуждали перспективы увеличения грузопотока по Северному морскому пути и создание Агентства по развитию человеческого капитала в Арктике, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU