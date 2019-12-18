Погода на Ямале 18 декабря: существенно похолодает

СЕГОДНЯ 05:17 2019-12-18T05:17:19+03:00

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В среду,18 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 18 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2 м/с.

В Ноябрьске -17 градусов, ясная погода после обеда сменится на пасмурную, пройдет кратковременный снег. Ветер южный 4 м/с.

В Новом Уренгое -10 градусов, пасмурный день, но без осадков. Ветер южный 4 м/с.

В Надыме -14 градусов, пасмурно, осадки не прогнозируются. Южный ветер 6 м/с.

В Губкинском - 14 градусов, облачно, без осадков. Ветер Южный 4 м/с.

В Тарко-Сале - 10 градусов, пасмурно. Небольшой снег пройдет поздно вечером. Ветер южный 2 м/с.

В Муравленко -18 градусов, солнечно, без осадков. Ветер южный 3 м/с.

В Лабытнанги -17 градусов, пасмурно, без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU