Бренд Югры: одежда от молодежного стартап-проекта поможет продвигать регион

СЕГОДНЯ 19:50 2019-12-17T19:50:37+03:00

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Гостями проекта стали глава региона Наталья Комарова и активные представители молодежи, которые придумали, а кто-то уже и успел реализовать, собственные идеи, направленные на благо Югры.

Так, Адам Актимиров, автор бизнес-проекта по изготовлению линии одежды «Ёмас» (в переводе с хантыйского «хорошо»), придумал свой стартап с еще несколькими ребятами полтора года назад.

- Округ для нас делает многое. Мы прошли со школы и вплоть до окончания университета путь молодежной политики и решили чем-то это возместить. Мы придумали товар, с помощью которого каждый житель Югры может себя идентифицировать, - рассказал он о зарождении идеи.

Теперь в планах Адама расширить свой бренд за счет создания одежды для всей семьи, поскольку у людей есть на это запрос. При этом основным местом, с которым связывает свою предпринимательскую деятельность парень, остается Югра.

- Потому что здесь такие люди. Они нас поддержали. Ближайшие три-четыре года мы нацелены только на Югру, - подчеркнул он.

Наталья Комарова, в свою очередь, посоветовала Адаму заниматься развитием бизнеса, повышая качество товара, а также объединиться с другими производителями, создав кооператив, и получить господдержку, сохраняя при этом технологию брендирования.

- Спасибо за идею, она хорошо ложится на работу по брендированию территории и узнаваемости Югры. Округ поддерживает такие идеи, которые выходят за периметр региона и даже страны, - оценила стартап молодых предпринимателей губернатор.

Отметим, что ток-шоу «Твоя Югра» стало заключительным эфиром проекта «Губернатор Онлайн» в этом году. Инициаторами встречи стала молодежь региона.