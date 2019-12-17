2019-12-17T19:50:37+03:00
Общество

Бренд Югры: одежда от молодежного стартап-проекта поможет продвигать регион

Молодые предприниматели пообщались с губернатором округа в эфире ток-шоу «Твоя Югра»
Лидия Шумкова
Поделиться:
Гостями проекта стали глава региона Наталья Комарова и активные представители молодежи.Фото: скриншот передачиГостями проекта стали глава региона Наталья Комарова и активные представители молодежи.Фото: скриншот передачи
Изменить размер текста:

Гостями проекта стали глава региона Наталья Комарова и активные представители молодежи, которые придумали, а кто-то уже и успел реализовать, собственные идеи, направленные на благо Югры.

Так, Адам Актимиров, автор бизнес-проекта по изготовлению линии одежды «Ёмас» (в переводе с хантыйского «хорошо»), придумал свой стартап с еще несколькими ребятами полтора года назад.

- Округ для нас делает многое. Мы прошли со школы и вплоть до окончания университета путь молодежной политики и решили чем-то это возместить. Мы придумали товар, с помощью которого каждый житель Югры может себя идентифицировать, - рассказал он о зарождении идеи.

Теперь в планах Адама расширить свой бренд за счет создания одежды для всей семьи, поскольку у людей есть на это запрос. При этом основным местом, с которым связывает свою предпринимательскую деятельность парень, остается Югра.

- Потому что здесь такие люди. Они нас поддержали. Ближайшие три-четыре года мы нацелены только на Югру, - подчеркнул он.

Наталья Комарова, в свою очередь, посоветовала Адаму заниматься развитием бизнеса, повышая качество товара, а также объединиться с другими производителями, создав кооператив, и получить господдержку, сохраняя при этом технологию брендирования.

- Спасибо за идею, она хорошо ложится на работу по брендированию территории и узнаваемости Югры. Округ поддерживает такие идеи, которые выходят за периметр региона и даже страны, - оценила стартап молодых предпринимателей губернатор.

Отметим, что ток-шоу «Твоя Югра» стало заключительным эфиром проекта «Губернатор Онлайн» в этом году. Инициаторами встречи стала молодежь региона.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бренд Югры: одежда от молодежного стартап-проекта поможет продвигать регион
Молодежь Югры вносит свой вклад в достижение национальных целей
Браконьеру, наловившему в ЯНАО чира на миллионы рублей, дали условный срок
В Надыме кассир банка обнаружила фальшивые деньги
Жители Лабытнанги предпочитают фокстрот и танго
В Ноябрьске состоялся синхронный турнир «Что? Где? Когда?»
Пуровскому «дровосеку» удалось избежать уголовной ответственности
Жители Нового Уренгоя выбрали новое место для городской стелы
Больше половины салехардских детей успешно выполняют нормы ГТО
Юные ямальские певцы выступят на сцене московского Кремля
В Салехарде водитель без прав спровоцировал ДТП с пострадавшими
Пермячка в командировке в Ноябрьске продавала «синтетику»
На Ямале начали проверку после учений с раздетыми школьниками на морозе
В Салехарде обсуждают вопросы этноконфессиональной политики
В «Ноябрьск парке» модернизировали сеть видеонаблюдения
Мошенник продал надымчанину виртуальный двигатель для снегохода
Уренгойский тяжелоатлет установил рекорд Ямала
В Салехарде Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости к ветеранам
В Мужах заработал новый комплекс по заготовке оленины
В ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадали три человека
В Ноябрьске на дне колодца обнаружили мертвую женщину