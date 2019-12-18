Детсады в Губкинском строят с опережением графика

СЕГОДНЯ 06:23 2019-12-18T06:23:26+03:00

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В Губкинском детям до 3 лет не хватает мест в детских садах. Два строящихся дошкольных учреждения должны справиться с очередью в садики. В 6-м микрорайоне возводится детский сад на 240 мест, в 1-м - на 120 мест.

Это позволит выполнить Указ президента России Владимира Путина, который поручил к 2021 году обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.

Начались работы всего полгода назад, а сегодня здания уже под крышей, подано отопление, поставлены окна, начались работы по обшивке фасада. В январе планируются полномасштабные работы по внутренней отделке, сообщает администрация города.

- Задача у нас стоит запустить детские сады в конце 2020 года. Это очень ритмичный и жёсткий график, но на сегодняшний день мы его выполняем и даже идём с небольшим опережением, - говорит глава города Андрей Гаранин.

Губкинский стал первым городом на Ямале, который применил для строительства этих садиков механизм муниципально-частного партнерства. Подрядчик уверяет, что уже в первом квартале 2021 года здесь планируют начать образовательный процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU