2019-12-17T15:56:50+03:00
Происшествия

В Надыме кассир банка обнаружила фальшивые деньги

Подделка пришла из кассы магазина города
Анна Полякова
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В Надыме кассир банка обнаружила фальшивые деньгиВ Надыме кассир банка обнаружила фальшивые деньгиФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме возбудили уголовное дело по факту сбыта поддельной денежной купюры. Фальшивку обнаружили в банке. Заведующая кассовым центром обратилась 16 декабря в дежурную часть. Она рассказала, что при пересчете денег выявлена купюра достоинством в 1 тысячу рублей, вызывающая сомнение в подлинности. Деньги поступили из кассы одного магазина города.

Экспертиза подтвердила подозрения сотрудников кредитной организации. Представленная на исследование банкнота достоинством в 1 тысячу рублей действительно не соответствовала способу изготовления, качеству воспроизведения полиграфических реквизитов и специальных средств защиты аналогичной полиграфической продукции, выпускаемой предприятием Гознак, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело возбудили по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Полиция призывает граждан в аналогичных сомнительных ситуациях обращаться за помощью к специалистам банка или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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