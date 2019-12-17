Жители Лабытнанги предпочитают фокстрот и танго

СЕГОДНЯ 15:09 2019-12-17T15:09:06+03:00

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Танго – танец мечты многих жителей Лабытнанги. К такому выводу пришли организаторы опроса на платформе «Живём на Севере». Напомним, Детская школа искусств предлагает активным и творческим жителям города стать участником хореографической «Группы Ретро».

Педагоги ДШИ решили выяснить, каким танцевальным направлением было бы интересно заниматься лабытнангцам. Предлагалось на выбор три направления. В результате выяснилось, что горожане хотят учиться танцевать бальные танцы (фокстрот, танго). Этот вариант стал безоговорочным лидером опроса и набрал 422 голоса. На второй позиции – популярные танцы (твист, диско), за них отдано 165 голосов. Народное направление (кадриль, перепляс) выбрали 154 участника опроса. Итоги опроса будут переданы в управление культуры для дальнейшей работы.

Между тем, на платформе «Решай!» продолжается опрос на тему: «С мамой или без?». В Детской школе искусств открывается группа эстетического развития «Ладушки» для малышей от двух лет. Педагоги считают, что освоение новых знаний в паре с мамой проходит быстрее и успешнее. Однако лабытнангцам предложено самим выбрать направление занятий в группе. Голосование продлится по 23 декабря включительно, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU