2019-12-17T14:55:42+03:00
Общество

В Ноябрьске состоялся синхронный турнир «Что? Где? Когда?»

Лучшие команды встретятся в финале весной
Анна Полякова
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В Ноябрьске состоялся синхронный турнир «Что? Где? Когда?» Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске состоялся синхронный турнир «Что? Где? Когда?» Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске прошел самый масштабный синхронный турнир в истории Ямала по игре «Что? Где? Когда?». Статистика игры впечатляет: 89 команд с учетом болельщиков и организаторов. Цифра символичная в месяц рождения округа.

Турнир одновременно прошёл во всех школах города. 500 старшеклассников Ноябрьска показали свой интеллектуальный потенциал.

Было 24 сложных вопроса, и только на 2 из них команды не смогли ответить правильно. Но справедливости ради нужно отметить, что на них не ответили и взрослые знатоки во время предварительного тестирования, сообщили в администрации Ноябрьска.

Победителей определили среди учеников 8-9 классов и отдельно среди 10-11 классов. В лидерах ребята из 1 гимназии, 2, 8 и 12 школ. Умники получили в награду сертификаты на кофе и пиццу. Лучшие команды встретятся в финале весной и сыграют на кубок главы города.

- Я искренне верю, что эта игра приживётся. Перспективы, мы надеемся, дальше выходить уже на открытую игру, приглашать другие муниципальные образования, другой статус, другой формат, - сказала заместитель главы администрации Ноябрьска Надежда Гудкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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