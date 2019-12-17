Пуровскому «дровосеку» удалось избежать уголовной ответственности
Сломал, извинился, починил… Жителю Пуровского района удалось избежать уголовной ответственности. Суд учел, что мужчина впервые совершил преступление небольшой степени тяжести. 38-летнего ямальца судили за нарушение неприкосновенности жилища.
Ночью 12 ноября 2019 года пьяный мужчина заявился к своим знакомым и потребовал впустить его в квартиру. Хозяева отказали непрошеному ночному гостю. Тогда он топором взломал дверь и вошел в дом.
После инцидента вину перед знакомыми он загладил – восстановил дверь, принес извинения и выплатил им в счет компенсации морального вреда 10 тысяч рублей.
В связи с этом в судебном заседании следователь поддержал направленное в суд ходатайство о прекращении уголовного дела. По решению суда уголовное преследование прекращено, мужчине назначен судебный штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU