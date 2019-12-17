Пуровскому «дровосеку» удалось избежать уголовной ответственности

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-17T14:40:00+03:00

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Сломал, извинился, починил… Жителю Пуровского района удалось избежать уголовной ответственности. Суд учел, что мужчина впервые совершил преступление небольшой степени тяжести. 38-летнего ямальца судили за нарушение неприкосновенности жилища.

Ночью 12 ноября 2019 года пьяный мужчина заявился к своим знакомым и потребовал впустить его в квартиру. Хозяева отказали непрошеному ночному гостю. Тогда он топором взломал дверь и вошел в дом.

После инцидента вину перед знакомыми он загладил – восстановил дверь, принес извинения и выплатил им в счет компенсации морального вреда 10 тысяч рублей.

В связи с этом в судебном заседании следователь поддержал направленное в суд ходатайство о прекращении уголовного дела. По решению суда уголовное преследование прекращено, мужчине назначен судебный штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU