Жители Нового Уренгоя выбрали новое место для городской стелы

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-17T14:06:45+03:00

Знак «Город газодобытчиков и строителей» перенесут к пересечению улиц Магистральная и Таежная

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Жители Нового Уренгоя голосованием выбрали новое место для установки стелы «Город газодобытчиков и строителей». Свои варианты горожане высказывали на платформе «Предлагай!» интернет-портала «Живем на Севере».

К голосованию было допущено 10 вариантов. В течение месяца местные жители решали, где самое подходящее место для стелы. Наибольшее количество голосов набрало предложение установить памятный знак в зоне Панели А - на месте трех баннеров между улицами Магистральная и Таежная - ближе к кольцевому движению в аэропорт.

Кроме того, участник портала предлагает разработать комплексную концепцию парка «Музейный город» – разбить тематический парк, который рассказывал бы о том, как осваивался Север, создавался и развивался Новый Уренгой. Сделать там зоны отдыха, велодорожки, установить качели, скамейки, фотоплакаты, высадить деревья.

Напомним, с 1979 года эта стела является визитной карточкой Нового Уренгоя. Как ранее сообщалось, в 2020 году начнется строительство многоуровневой развязки на пересечении железной дороги с Западной магистралью в районе ПММК-9. Из-за этого стелу необходимо будет перенести.

ИСТОЧНИК KP.RU