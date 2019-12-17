Больше половины салехардских детей успешно выполняют нормы ГТО

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-17T13:43:18+03:00

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Почти 1300 салехардцев приняли участие в сдаче норм ГТО. Как сообщили в администрации ямальской столицы, с каждым годом все больше северян подтверждают, что намерены бороться за высокие результаты. В 2019 году приобщиться к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу решили на 136 человек больше, чем в предыдущем.

- В сдаче норм ГТО приняли участие 565 детей, из них 351 выполнили положенные им нормативы. Процент выполнения 62,1 – это очень хорошо, - отметил начальник управления по физической культуре и спорту города Салехарда Артур Абдулмеджидов.

Он также сообщил, что по результатам выполнения норм ГТО, начиная с 2016 года, заметно вырос и качественный показатель. Из 351 знака ГТО - 110 это золото.

Ежегодно на территории города проводятся два фестиваля ГТО: летний и зимний. В региональном этапе летнего фестиваля Салехард занял первое место, на зимнем – 2 место.

Для популяризации и привлечения молодежи к здоровому образу жизни в Салехарде провели 95 мероприятий по сдаче норм ГТО, 25 из них были ориентированы только на школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU