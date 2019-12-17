Юные ямальские певцы выступят на сцене московского Кремля

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-17T13:29:25+03:00

Десять ребят из Нового Уренгоя споют в Хоре России

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Воспитанники образцового детского хора «Сияние» детской школы искусств №2 Нового Уренгоя споют на сцене Кремлёвского Дворца в Москве. Ежегодный концерт Хора России состоится 23 декабря.

Ямальские певцы вовсю готовятся к уникальному выступлению, сообщает администрация Нового Уренгоя. Репетиции детского хора «Сияние» под руководством Ирины Жижи идут уже месяц.

Это необычный концерт. На сцене споет коллектив, который состоит из тысячи талантливых исполнителей со всех субъектов РФ. Ямало-Ненецкий автономный округ на этом важном событии представят десять ребят из Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU