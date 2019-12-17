2019-12-17T13:29:25+03:00
Общество

Юные ямальские певцы выступят на сцене московского Кремля

Десять ребят из Нового Уренгоя споют в Хоре России
Анна Полякова
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Юные ямальские певцы выступят на сцене московского Кремля Фото: Администрация Нового Уренгоя vk.comЮные ямальские певцы выступят на сцене московского Кремля Фото: Администрация Нового Уренгоя vk.com
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Воспитанники образцового детского хора «Сияние» детской школы искусств №2 Нового Уренгоя споют на сцене Кремлёвского Дворца в Москве. Ежегодный концерт Хора России состоится 23 декабря.

Ямальские певцы вовсю готовятся к уникальному выступлению, сообщает администрация Нового Уренгоя. Репетиции детского хора «Сияние» под руководством Ирины Жижи идут уже месяц.

Это необычный концерт. На сцене споет коллектив, который состоит из тысячи талантливых исполнителей со всех субъектов РФ. Ямало-Ненецкий автономный округ на этом важном событии представят десять ребят из Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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