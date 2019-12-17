В Салехарде водитель без прав спровоцировал ДТП с пострадавшими

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-17T12:53:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде водитель легковушки спровоцировал дорожно-транспортное происшествие на улице Мира. Авария произошла в 22.25 16 декабря. В Госавтоинспекции ЯНАО сообщили, что мужчина за рулем автомобиля ВАЗ не учел безопасную скорость движения, а также особенности и состояние машины.

Усугубляло ситуацию и то, что в это время на дороге была плохая видимость из-за непогоды. В результате он не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем «Тойота». В ведомстве уточнили, что водитель отечественного авто не имел права управления. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 25 ДТП, в результате которых травмировано 5 человек. С начала 2019 года в 4657 зарегистрированных ДТП погибли 32 человека и 527 травмированы, в их числе 63 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU