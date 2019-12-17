2019-12-17T12:08:10+03:00
Происшествия

Пермячка в командировке в Ноябрьске продавала «синтетику»

Во время задержания при ней обнаружили 122 свертка с наркотиками
Анна Полякова
Поделиться:
Пермячка в командировке в Ноябрьске продавала «синтетику» Фото: pixabay.comПермячка в командировке в Ноябрьске продавала «синтетику» Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ноябрьске будут судить жительницу Пермского края за распространение синтетических наркотиков на территории Ямала. Расследование уголовного дела завершилось.

В начале октябре 27-летняя пермячка приобрела из «закладки» зелье. В ее арсенале оказалось N-метилэфедрон массой около 70 граммов (крупный размер) и 48 таблеток «Феназепам». В съемной квартире с помощью электронных весов она расфасовала наркотики в полиэтиленовые пакетики.

29 октября она сделала одну закладку в Ноябрьске. Во время организации очередного тайника ее задержали сотрудники транспортной полиции. При личном досмотре у пермячки изъяли 122 свертка с наркотическим веществом N-метилэфедрон, приготовленные к сбыту.

Полицейским задержанная пояснила, что находилась в Ноябрьске в командировке и в свободное от работы время занималась распространением наркотиков через сеть интернет.

- Следствием собрано достаточно доказательств, изобличающих подозреваемую в совершении преступления, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - пояснили в штабе Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Лабытнанги предпочитают фокстрот и танго
В Ноябрьске состоялся синхронный турнир «Что? Где? Когда?»
Пуровскому «дровосеку» удалось избежать уголовной ответственности
Жители Нового Уренгоя выбрали новое место для городской стелы
Больше половины салехардских детей успешно выполняют нормы ГТО
Юные ямальские певцы выступят на сцене московского Кремля
В Салехарде водитель без прав спровоцировал ДТП с пострадавшими
Пермячка в командировке в Ноябрьске продавала «синтетику»
На Ямале начали проверку после учений с раздетыми школьниками на морозе
В Салехарде обсуждают вопросы этноконфессиональной политики
В «Ноябрьск парке» модернизировали сеть видеонаблюдения
Мошенник продал надымчанину виртуальный двигатель для снегохода
Уренгойский тяжелоатлет установил рекорд Ямала
В Салехарде Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости к ветеранам
В Мужах заработал новый комплекс по заготовке оленины
В ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадали три человека
В Ноябрьске на дне колодца обнаружили мертвую женщину