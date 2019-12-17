Пермячка в командировке в Ноябрьске продавала «синтетику»

СЕГОДНЯ 12:08 2019-12-17T12:08:10+03:00

Во время задержания при ней обнаружили 122 свертка с наркотиками

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В Ноябрьске будут судить жительницу Пермского края за распространение синтетических наркотиков на территории Ямала. Расследование уголовного дела завершилось.

В начале октябре 27-летняя пермячка приобрела из «закладки» зелье. В ее арсенале оказалось N-метилэфедрон массой около 70 граммов (крупный размер) и 48 таблеток «Феназепам». В съемной квартире с помощью электронных весов она расфасовала наркотики в полиэтиленовые пакетики.

29 октября она сделала одну закладку в Ноябрьске. Во время организации очередного тайника ее задержали сотрудники транспортной полиции. При личном досмотре у пермячки изъяли 122 свертка с наркотическим веществом N-метилэфедрон, приготовленные к сбыту.

Полицейским задержанная пояснила, что находилась в Ноябрьске в командировке и в свободное от работы время занималась распространением наркотиков через сеть интернет.

- Следствием собрано достаточно доказательств, изобличающих подозреваемую в совершении преступления, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - пояснили в штабе Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU