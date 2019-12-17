Пермячка в командировке в Ноябрьске продавала «синтетику»
В Ноябрьске будут судить жительницу Пермского края за распространение синтетических наркотиков на территории Ямала. Расследование уголовного дела завершилось.
В начале октябре 27-летняя пермячка приобрела из «закладки» зелье. В ее арсенале оказалось N-метилэфедрон массой около 70 граммов (крупный размер) и 48 таблеток «Феназепам». В съемной квартире с помощью электронных весов она расфасовала наркотики в полиэтиленовые пакетики.
29 октября она сделала одну закладку в Ноябрьске. Во время организации очередного тайника ее задержали сотрудники транспортной полиции. При личном досмотре у пермячки изъяли 122 свертка с наркотическим веществом N-метилэфедрон, приготовленные к сбыту.
Полицейским задержанная пояснила, что находилась в Ноябрьске в командировке и в свободное от работы время занималась распространением наркотиков через сеть интернет.
- Следствием собрано достаточно доказательств, изобличающих подозреваемую в совершении преступления, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - пояснили в штабе Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU