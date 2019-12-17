2019-12-17T11:46:16+03:00
Общество

На Ямале начали проверку после учений с раздетыми школьниками на морозе

Пятиклассники прыгали из окна во время противопожарной тренировки
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале начали проверку после учений с раздетыми школьниками на морозеНа Ямале начали проверку после учений с раздетыми школьниками на морозеФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Следователи начали проверку после инцидента в новоуренгойской школе. По предварительным данным следствия, 10 декабря во время проведения плановой противопожарной тренировки с персоналом МАОУ СШ «Земля родная» детей эвакуировали на улицу раздетыми.

В учениях принимали участие ученики 5 класса. Во время тревоги в общеобразовательном учреждении дети выпрыгивали из окна первого этажа без верхней одежды. Информация об этом появилась в соцсети. Родители учеников сообщали, что многие из оказавшихся на улице после тренировки заболели.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале начали проверку после учений с раздетыми школьниками на морозе
В Салехарде обсуждают вопросы этноконфессиональной политики
В «Ноябрьск парке» модернизировали сеть видеонаблюдения
Мошенник продал надымчанину виртуальный двигатель для снегохода
Уренгойский тяжелоатлет установил рекорд Ямала
В Салехарде Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости к ветеранам
В Мужах заработал новый комплекс по заготовке оленины
В ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадали три человека
В Ноябрьске на дне колодца обнаружили мертвую женщину
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
В Надыме ждет суда мужчина, едва не убивший именинника
Погода на Ямале 17 декабря: снег при юго-западном ветре
Жителю Лабытнанги грозит пять лет за прогулку на чужом автомобиле
Новый прокурор Ямала рассказа губернатору о приоритетах в работе
В Пуровском районе призовой фонд конкурса инициатив вырос вдвое
Житель Лабытнанги поверил мошеннику с паспортом и отдал деньги
ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz S-class со скидкой до 15%
Глава Салехарда встретился с родителями учеников двух переполненных школ
Мастера из Ижевска возведут «Семь чудес античного света» в Уренгое
В Лабытнанги мнимый покупатель квартиры облапошил пенсионера
Ямальский район до 2025 года расселит 700 аварийных квартир
Добровольцы ЯНАО получили больше миллиона на развитие соцпроектов
Ноябрьская фан-зона болельщиков «Факела» стала самой массовой
«Тёплый день»: лабытнангцы исполнят все мечты нуждающихся детей
В селе Нори освятили возрожденный храм
В ДТП на перекрестке в Новом Уренгое пострадал ребенок
На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги закрыли полосу
В мировых судах Ямала проложили рельсы для архивов
Почти 370 миллионов рублей потратят в 2020 году на благоустройство Салехарда