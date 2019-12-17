СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-17T11:46:16+03:00

На Ямале начали проверку после учений с раздетыми школьниками на морозе Фото: Ольга Крыльцова

Пятиклассники прыгали из окна во время противопожарной тренировки

Изменить размер текста: A A

Следователи начали проверку после инцидента в новоуренгойской школе. По предварительным данным следствия, 10 декабря во время проведения плановой противопожарной тренировки с персоналом МАОУ СШ «Земля родная» детей эвакуировали на улицу раздетыми.

В учениях принимали участие ученики 5 класса. Во время тревоги в общеобразовательном учреждении дети выпрыгивали из окна первого этажа без верхней одежды. Информация об этом появилась в соцсети. Родители учеников сообщали, что многие из оказавшихся на улице после тренировки заболели.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU