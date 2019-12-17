В Салехарде обсуждают вопросы этноконфессиональной политики

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-17T11:04:36+03:00

В разговоре принимают участие около 40 человек

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В Салехарде проходит консультативный совет по вопросам этноконфессиональной политики при губернаторе ЯНАО. В разговоре сегодня, 17 декабря, принимают участие около 40 человек. Это активисты национальных общественных объединений, представители религиозных организаций, местного самоуправления, сотрудники исполнительных органов власти, а также представители коренных малочисленных народов Севера и члены национальных диаспор из Надыма, Нового Уренгоя, Муравленко, Губкинского.

Одним из главных вопросов повестки стала тема сохранения и развития родных языков народов, проживающих на Ямале. В этом году появилось множество интересных проектов, посвященных сохранению культуры коренных народов. О них рассказала приглашенный эксперт – член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Как подчеркнула вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова, весь год в округе проводились мероприятия сфере культуры, образования, науки, международного сотрудничества.

- Согласие между людьми разных национальностей и религий, умение вести конструктивный диалог – это залог безопасности и целостности государства. Ямал с точки зрения разнообразия культур и традиций – уникальный регион, - отметила вице-губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU