2019-12-17T10:43:24+03:00
Общество

В «Ноябрьск парке» модернизировали сеть видеонаблюдения

Следить за происходящим теперь можно на сайте мэрии
Анна Полякова
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В «Ноябрьск парке» модернизировали сеть видеонаблюдения Фото: Администрация НоябрьскаВ «Ноябрьск парке» модернизировали сеть видеонаблюдения Фото: Администрация Ноябрьска
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В «Ноябрьск парке» закончились работы по модернизации сети видеонаблюдения. Как сообщили в администрации города, испытания прошли успешно. Теперь общественную безопасность на территории городского парка помогают обеспечить 34 камеры видеонаблюдения.

Видеосигнал выведен на АРМ оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы города, здесь же ведется запись и хранение архива. Для удобства жителей на официальном сайте администрации Ноябрьска можно посмотреть онлайн-трансляцию разных точек парка.

Ранее сообщалось

Напомним, начало работы Городского парка культуры и отдых в Ноябрьске отметили большим празником 12 октября. За два теплых сезона были проведены масштабные работы.

Губернатор ЯНАО во время своей поездки по городам региона в августе оценил преобразования в Городском парке культуры и отдыха Ноябрьск, который тогда был еще на стадии строительства. Он отметил, что парк станет самым красивый на Ямале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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