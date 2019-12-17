В «Ноябрьск парке» модернизировали сеть видеонаблюдения
В «Ноябрьск парке» закончились работы по модернизации сети видеонаблюдения. Как сообщили в администрации города, испытания прошли успешно. Теперь общественную безопасность на территории городского парка помогают обеспечить 34 камеры видеонаблюдения.
Видеосигнал выведен на АРМ оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы города, здесь же ведется запись и хранение архива. Для удобства жителей на официальном сайте администрации Ноябрьска можно посмотреть онлайн-трансляцию разных точек парка.
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Напомним, начало работы Городского парка культуры и отдых в Ноябрьске отметили большим празником 12 октября. За два теплых сезона были проведены масштабные работы.
Губернатор ЯНАО во время своей поездки по городам региона в августе оценил преобразования в Городском парке культуры и отдыха Ноябрьск, который тогда был еще на стадии строительства. Он отметил, что парк станет самым красивый на Ямале.
ИСТОЧНИК KP.RU