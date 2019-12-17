2019-12-17T10:19:15+03:00
Происшествия

Мошенник продал надымчанину виртуальный двигатель для снегохода

Возвращать деньги лжепродавец отказался
Анна Полякова
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Мошенник продал надымчанину виртуальный двигатель для снегоходаМошенник продал надымчанину виртуальный двигатель для снегоходаФото: Ольга Крыльцова
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Житель Надыма, шокированный обманом, обратился в полицию. 29-летний местный житель рассказал в дежурной части, что оплатил стоимость двигателя для снегохода, однако товар до сих пор не прибыл.

Оказалось, что еще 23 марта 2019 года в соцсети он познакомился с мужчиной, который продавал по привлекательной цене запчасть. Договорившись о покупке, надымчанин перевел на банковскую карту продавца 25 тысяч рублей.

Вплоть до ноября 2019 года новые знакомые поддерживали связь по телефону. Надымчанин ожидал получение долгожданного двигателя, однако товар не был отправлен к месту назначения. При этом возвращать деньги лжепродавец отказался.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полицейские призывают граждан к бдительности, а товары приобретать в проверенных магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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