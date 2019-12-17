Мошенник продал надымчанину виртуальный двигатель для снегохода
Житель Надыма, шокированный обманом, обратился в полицию. 29-летний местный житель рассказал в дежурной части, что оплатил стоимость двигателя для снегохода, однако товар до сих пор не прибыл.
Оказалось, что еще 23 марта 2019 года в соцсети он познакомился с мужчиной, который продавал по привлекательной цене запчасть. Договорившись о покупке, надымчанин перевел на банковскую карту продавца 25 тысяч рублей.
Вплоть до ноября 2019 года новые знакомые поддерживали связь по телефону. Надымчанин ожидал получение долгожданного двигателя, однако товар не был отправлен к месту назначения. При этом возвращать деньги лжепродавец отказался.
Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полицейские призывают граждан к бдительности, а товары приобретать в проверенных магазинах.
ИСТОЧНИК KP.RU