2019-12-17T10:09:19+03:00
Спорт

Уренгойский тяжелоатлет установил рекорд Ямала

Сумма двоеборья Сергея Ковбеля - 370 кг
Анна Полякова
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Уренгойский тяжелоатлет установил рекорд Ямала Фото: puradm.ruУренгойский тяжелоатлет установил рекорд Ямала Фото: puradm.ru
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В Муравленко на чемпионате и первенстве ЯНАО по тяжелой атлетике встретились 54 сильнейших спортсмена из муниципалитетов округа. Особо отличились спортсмены Пуровского района. В состав команды вошли атлеты районной спортшколы «АВАНГАРД» и КСК «Уренгоец».

В общекомандном зачете среди мужчин пуровчане стали победителями, сообщили в районном управлении по физкультуре и спорту. Особым поводом для гордости земляков стали выступления мужчин, завоевавших сразу четыре золотых медали: в своих весовых категориях отличились Николай Сухарь, Сергей Козин, Евгений и Сергей Ковбели.

К слову, Евгений Ковбель занял второе место в абсолютном мужском зачете, уступив брату – Сергею Ковбелю, установившему рекорд ЯНАО (сумма двоеборья - 370 кг).

В личном зачете таркосалинцы и уренгойцы завоевали одиннадцать медалей. Порадовала прекрасная половина команды: победительницами в абсолютном зачёте среди девушек стала Дарья Козина, среди женщин – Алла Рихтер.

В юношеской категории отличились обладатель золотой медали Константин Ясников, и серебряные медалисты Даниил Максимов, Ярослав Луговской, Артур Загиров и Станислав Деревянко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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