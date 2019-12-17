СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-17T09:47:05+03:00

В Салехарде Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости к ветеранам Фото: salekhard.org

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В Салехарде стартовала новогодняя социальная акция. В гости к ветеранам Великой Отечественной Войны приходят Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка. Они поздравят 65 почтенных ямальцев с праздником и вручат подарки.

Один из первых гостей встречал Николай Шакуров. С песнями под баян к нему вместе с Дедом Морозом наведались и специалисты городского департамента социальной защиты населения, представители Совета ветеранов, депутат Городской Думы Лариса Цупикова и артисты ЦКиС «Геолог».

Визитеры вместе с хозяином спели песни, пообщались, вспомнили молодость. Ветераны выразили благодарность за внимание и заботу и пригласили заходить по чаще, не только по случаю праздников.

Как пояснили в администрации ямальской столицы, подобная акция проводится в Салехарде впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU